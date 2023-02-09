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TDV, Hatay'daki depremzedelere günde üç öğün sıcak yemek veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da ilk yardım çalışmalarına destek veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine günde üç öğün sıcak yemek imkanı sağlıyor.

Fırat Taşdemir   | 09.02.2023
TDV, Hatay'daki depremzedelere günde üç öğün sıcak yemek veriyor Fotoğraf: Fırat Taşdemir/AA

Hatay

Şehrin birçok noktasında mobil mutfak ve çadırlar kuran TDV ekipleri, pişirdikleri çay, çorba, kahvaltılık ve sıcak yemekleri depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü önündeki noktada yardım faaliyetlerini koordine eden Iğdır Müftüsü İrfan Açık, AA muhabirine, din görevlileri olarak gönüllülük esasına göre Allah'ın rızasını gözeterek çalıştıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin cenazelerini kefenleme, namazlarını kıldırma, taşıma ve defin işlemlerini yaptıklarını belirten Açık, naaşları suyun bulunmaması ve zorunluluk halini gözeterek teyemmüm yoluyla yıkadıklarını bildirdi.

Vakıf gönüllüsü olarak Hatay'da bulunan milli sporcu Rıza Kayaalp ise TDV'nin büyük bir seferberlik içinde olduğunu ifade etti.

Ekiplerin depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında özverili çalıştıklarını vurgulayan Kayaalp, hayırseverlere deprem bölgesine yardım yapma çağrısında bulundu.

Kayaalp, gelen yardımlarla depremzedelerin sıcak yemek yediğini ve birçok ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

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