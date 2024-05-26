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TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti

Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korveti, 24-25 Mayıs'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'taki limanı ziyaret etti.

Oğuzhan Sarı  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti

Ankara

 Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Kınalıada'nın liman ziyaretinde Tayland Deniz Kuvvetleri tarafından törenle karşılandığı aktarıldı.

Ziyaret kapsamında gemi personelinin, Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt'a ve Bangkok Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Bhanupan Sappresert'e makam ziyareti gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, limanda bulunduğu sürede TCG Kınalıada'nın, Tayland Deniz Kuvvetleri personeli ve Tayland Deniz Harp Okulu öğrencileri tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.

Liman ziyareti sırasında Türkiye'nin Bangkok Büyüklelçisi Serap Ersoy ve TCG Kınalıada Komutanlığı ev sahipliğinde gemide resepsiyon verildiği bildirilen açıklamada, resepsiyona Tayland Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Oramiral Chonlathis Navanugraha, Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, Tayland Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tümamiral Nuttapol Diewvanich, Bangkok Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Bhanupan Sappresert, yabancı ülke diplomatik temsilcileri, Tayland Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli rütbeli personelle Tayland'daki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Taylandlı bazı komutanlara ve Bangkok Valisi'ne TCG Kınalıada'nın imkan ve kabiliyetlerine ilişkin tanıtım yapıldığı da bildirildi.

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