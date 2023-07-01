TCG Karadeniz Ereğli Gemisi Bartın'da ziyarete açıldı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karadeniz Ereğli Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Bartın Limanı'na geldi.
Bartın
Bartın Garnizon Komutanlığı İskelesi'ne demirleyen gemi ziyarete açıldı.
Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu.
Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Görevli askerler, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.
TCG Karadeniz Ereğli Gemisi, yarın limandan ayrılacak.
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