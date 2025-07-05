Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TCG İstanbul firkateyni fiili atış testlerinde hedefleri başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atış testlerinde hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
TCG İstanbul firkateyni fiili atış testlerinde hedefleri başarıyla vurdu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. 'MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, atışlı test faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
TCG
Bu haberi paylaşın
İzmir'de depremzedelerin yerleştikleri evlerin su ve elektriklerinin kesilmesine tepki
Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
"Bozkırda Türk İzleri" projesinin çalıştayı Moğolistan'da yapıldı
İzmir'de esnaf ekmek teknelerini alevlerden korumak için sabahladı
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık pazartesi hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

TCG İstanbul firkateyni fiili atış testlerinde hedefleri başarıyla vurdu

TCG İstanbul firkateyni fiili atış testlerinde hedefleri başarıyla vurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet