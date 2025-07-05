TCG İstanbul firkateyni fiili atış testlerinde hedefleri başarıyla vurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atış testlerinde hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. 'MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
🇹🇷 Mazimiz şanlı,— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 5, 2025
🇹🇷 Yarınlarımız güçlüdür bizim!
🇹🇷 Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz!
🎯 Milli Savunma Bakanlığı: MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu… pic.twitter.com/HkI6srRlYx
Paylaşımda, atışlı test faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.
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