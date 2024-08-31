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TCG Gelibolu'dan Aksaz açıklarında eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyninin, Aksaz açıklarında "Gemiye İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" icra ettiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
TCG Gelibolu'dan Aksaz açıklarında eğitim

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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