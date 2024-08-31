TCG Gelibolu'dan Aksaz açıklarında eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyninin, Aksaz açıklarında "Gemiye İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" icra ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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TCG GELİBOLU fırkateynimiz, Aksaz açıklarında “Gemiye İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri” icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4h1lqqrGMy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2024