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TCG Anadolu'yu 92 bin 317 kişi ziyaret etti

İstanbul Sarayburnu Limanı'na 17 Nisan'da demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

Özcan Yıldırım  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
TCG Anadolu'yu 92 bin 317 kişi ziyaret etti

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

İstanbul Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan TCG Anadolu'ya vatandaşların ilgisi sürüyor.

Bugün 6 bin 147 kişiyi ağırlayan gemiyi, bugüne kadar toplam 92 bin 317 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

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