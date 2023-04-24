TCG Anadolu'yu 92 bin 317 kişi ziyaret etti
İstanbul Sarayburnu Limanı'na 17 Nisan'da demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 92 bin 317 kişi ziyaret etti.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu 92 bin 317 kişi ziyaret etti.
İstanbul Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan TCG Anadolu'ya vatandaşların ilgisi sürüyor.
Bugün 6 bin 147 kişiyi ağırlayan gemiyi, bugüne kadar toplam 92 bin 317 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.