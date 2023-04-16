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TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gemi, yarın vatandaşların ziyaretine açılacak.

Mücahit Türetken  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi Fotoğraf: Cem HasretTekkeşinoğlu - AA

İstanbul

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Yarın ziyarete açılacak gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, yarın 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

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