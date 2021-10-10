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Gündem

TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek

Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.

Sinan Uslu   | 10.10.2021
TBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek

TBMM

Meclis, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.

Düzenlemeyle, "küçük esnaf" olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenler, elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilecek.

Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek

Belge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası sürekli hale getirilecek. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

Komisyonların gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun yarınki toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında sunum yapacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 13 Ekim Çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun, 13 Ekim Çarşamba günü basına kapalı toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca sunum yapılacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.


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