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TBMM'de bu hafta 4. Yargı Paketi görüşülecek

TBMM Genel Kurulunda 4. Yargı Paketi ele alınacak, AK Parti ve MHP kontenjanından RTÜK'e 3 yeni üye seçimi yapılacak.

Ali Kemal Akan   | 27.06.2021
TBMM'de bu hafta 4. Yargı Paketi görüşülecek

TBMM

Meclis, 4. Yargı Paketi'nin de aralarında bulunduğu önemli düzenlemeler için bu hafta yoğun mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, haftaya, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçimiyle başlayacak. Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti, diğeri ise MHP kontenjanından seçilecek.

AK Parti, seçilecek iki üyenin iki katı aday olarak eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK'te araştırmacı olarak görev yapan Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş'ı aday gösterdi.

MHP ise yeni RTÜK üyesi adayları olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit'in isimlerini bildirdi.​​​​​​​

Genel Kurulun 30 Haziran Çarşamba günkü birleşiminde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen ve temel kanun olarak görüşülecek teklifle, eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayacak.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.

İdari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak.

İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek.

Konutu terk etmeme yükümlülüğü altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün olarak dikkate alınacak.

Hakim adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi'nde staj yapma imkanı getirilecek.

Ayrıca komisyondaki görüşmelerinde teklife ihdas edilen düzenlemeye göre de Kovid-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre, 30 Kasım 2021'e kadar uzatılabilecek.

MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen teklif

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) anonim şirket olmasını düzenleyen MKE Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi de Meclis gündeminde olacak.

Geçtiğimiz hafta 7 maddesi kabul edilen teklifinin Milli Savunma Komisyonu'ndaki görüşmeleri yarın devam edecek.

Bakan Kurum Meclis'te bilgi verecek

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nun 29 Haziran Salı günkü toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.

Komisyon, çarşamba günü de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan'ı dinleyecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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