TBMM kararları Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.
Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.