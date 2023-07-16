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TBMM kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
TBMM kararları Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.

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