AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Seçimler normal süresinde gerçekleşecek

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, madenlerin çıkarılacağı illerdeki vatandaşların süreçle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" kınayan Özdağ, İsrail'in dünyadaki en vahşi ve faşist ülkelerden birisi olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıda yaralanan polislere acil şifa diledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'i andı.

Türkeş'in fırtınalı zamanlarda sarsılmaz duruş sergilediğine işaret eden Akçay, Türkeş'in en zor zamanlarda, en karanlık dönemlerde bile milletin iradesine ve demokrasiye inancını kaybetmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili açıklamalarını hatırlatan Akçay, Erdoğan'ın ifadelerini "ekonominin icracı bakanlıklarına ve kurumlarına verilmiş talimat" olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fahiş fiyat artışları dar gelirlinin lokmasına, insanlarımızın tenceresine, emeklinin ilacına, işçinin emeğine uzanan haksızlıktır. Fırsatçılarla mücadele etmek önemli bir meseledir. Bakanlıklar ve kurumlar koordineli, senkronize şekilde görevlerini yapmalıdır. Tarladan rafa, fabrikadan tezgaha kadar uzanan ekonomide milletin ekmeğine kan doğrayanların yakasına yapışılmalıdır. Gerekirse iş yeri kapatma cezaları gündeme gelmelidir. Milletimizi soymaya kalkanlara, ticaretin ahlakını bozanlara göz açtırılmamalıdır. Serbest piyasanın da bir kuralı, nizamı, ölçüsü ve ahlakı vardır.”

"Kimsenin seçimlerden korktuğu yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının halk tarafından seçilen Belediye Meclis Üyelerince belirleneceğini belirtti.

Muhalefetin, iktidara "gidin" dediğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Millet istediğini iktidara getirir, istediğini iktidardan gönderir. Seçimler normal süresinde, zamanında gerçekleşecek, halkımızın iradesi nasıl tecelli edecekse başımızın üstünde yeri olacak. Seçimlere uzun süre yok, aceleye gerek yok. Kimsenin seçimlerden korktuğu da yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıyı kınayan Yenişehirlioğlu, yaralanan polislere acil şifa diledi.

Yenişehirlioğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak, avukatların adaletin tecellisinde vazgeçilmez rol üstlendiğini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) Kurtuluş Savaşı'nın zor günlerinde kurulduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, AA'nın devletin ve milletin sesi olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Yenişehirlioğlu, AA'nın kuruluşunun 106. yılını tebrik etti.

Geleneksel sporların yaygınlaşması gerektiğinin altını çizen Yenişehirlioğlu, 8. Etnospor Forumu dolayısıyla Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasına" tepki gösteren Bahadır Yenişehirlioğlu, "İdamı durdurun. Bu noktada suskunluklarıyla katliama dolaylı yoldan destek veren herkese de açıkça sesleniyoruz, sessiz kalmak bu adaletsizliğe ortak olmak demektir. İnsanlığın, vicdanın ve merhametin sesi olmak, Filistin, Gazze ve tüm mazlumlar için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Susmayacağız ve asla geri adım atmayacağız." diye konuştu.