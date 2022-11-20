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Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatı'na destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Gazi Nogay   | 20.11.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatı'na destek

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenabıhak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır." paylaşımı yaptı.

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