TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatı'na destek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.
TBMM
Şentop, sosyal medya hesabından, "Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla. Cenabıhak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır." paylaşımı yaptı.
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Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzla... 🇹🇷— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 20, 2022
Cenab-ı Hak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.
Hiç kimse unutmasın ki; tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır.#PençeKılıç https://t.co/OaQ7vv4hkC