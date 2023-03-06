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Millet İttifakını oluşturan parti liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantı sonrası açıklama yapılıyor.
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TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adem Balta  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, Duhan Suresi'ndeki, "O gecede her hikmetli iş, belirlenip bir hükme bağlanır" ayetiyle paylaştığı mesajında, "Milletçe içinden geçtiğimiz bu zor günlerde kalplerimizin inşirahına, birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olması duasıyla Berat Gecemiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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