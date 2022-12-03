Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,285.00
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Aykut Yılmaz   | 03.12.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli her bir insanımız için özel bir dikkat, anlayış ve çalışma, hepimizin önceliği. Azim, inanç ve hayallerinizin gücüyle aştığınız her bir engelin farkındalığıyla, çalışmaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Engelli çocuklarda erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor

Yerli girişimlerin geliştirdiği teknolojiler engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Mezun olduğu okulda memur olan görme engelli Faruk'un hayali öğretmen olmak

Mezun olduğu okulda memur olan görme engelli Faruk'un hayali öğretmen olmak
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, 31 hedefe yönelik 275 faaliyet içeriyor

TBMM Başkanı Şentop: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, 31 hedefe yönelik 275 faaliyet içeriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet