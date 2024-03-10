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Kâbe’de ‘’On bir ayın sultanı’’ olarak bilinen ramazanın ilk teravih namazı eda ediliyor. Mescid-i Aksa’da “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor. Medine’de Mescid-i Nebevi Camii’nde “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur." ifadesini kullandı.

Gazi Nogay  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, soydaşlarımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur. Ramazanımız mübarek olsun."

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı
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