TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP ve DEM Parti'ye ziyaret

Aykut Yılmaz, Huzeyfe Tarık Yaman
21 Temmuz 2026•Güncelleme: 21 Temmuz 2026
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nı ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.
Bakırhan ve Hatimoğulları'nın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.