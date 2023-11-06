TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da Valiliği ziyaret etti.
Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, Vali Aziz Yıldırım'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kurtulmuş, Valilik binası girişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.