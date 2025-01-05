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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Gazi Nogay  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sekiz yıl evvel İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını canını ortaya koyarak önleyen polis memurumuz Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anıyorum. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

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