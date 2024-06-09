TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünün baharında şehit olan, genç öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Bugün, mertebelerin en yücesiyle şereflenen Şenay Aybüke öğretmen, ülkemizin her köşesinde dualarla anılıyor, aziz hatırası saygıyla yaşatılıyor. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
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Ömrünün baharında şehid olan, genç öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 9, 2024
Bugün, mertebelerin en yücesiyle şereflenen Şenay Aybüke öğretmen, ülkemizin her köşesinde dualarla anılıyor, aziz hatırası saygıyla yaşatılıyor.
Ruhu şâd… pic.twitter.com/bKsLoannRL