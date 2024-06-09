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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Aykut Yılmaz  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünün baharında şehit olan, genç öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Bugün, mertebelerin en yücesiyle şereflenen Şenay Aybüke öğretmen, ülkemizin her köşesinde dualarla anılıyor, aziz hatırası saygıyla yaşatılıyor. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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