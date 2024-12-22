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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan askerleri andı.

Kemal Karadağ  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM

Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, Sarıkamış'ın aziz şehitlerini saygıyla, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Vatan, hürriyet ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahraman askerlerimizin Allahuekber Dağları'nda yazdığı bu destanı; onların torunları olarak bir asır sonra dahi hayırla hatırlıyor, onların mirasını gelecek nesillere aktaracağımıza söz veriyoruz."

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