TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış şehitlerini andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan askerleri andı.
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Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, Sarıkamış'ın aziz şehitlerini saygıyla, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Vatan, hürriyet ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahraman askerlerimizin Allahuekber Dağları'nda yazdığı bu destanı; onların torunları olarak bir asır sonra dahi hayırla hatırlıyor, onların mirasını gelecek nesillere aktaracağımıza söz veriyoruz."