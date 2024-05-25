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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl'ı andı

Kemal Karadağ  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl'ı andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

Kurtulmuş, paylaşımında, "Sultanu'ş Şuara üstad Necip Fazıl Kısakürek'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Necip Fazıl, döneminin yıkıcı propagandalarına karşı, bilhassa genç kitlelere, kurtuluşun iman ve aksiyonda olduğunu anlatmıştır. Medeniyetimizin bu topraklarda tekrar yükselebilmesi için hayatının her anında, fikir ve eserleriyle bir mücadele içinde olmuştur. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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