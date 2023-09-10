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TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için geldiği Bilecik'te Valiliği ziyaret etti.

Ali Kemal Akan, Yavuz Emrah Sever  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti

Bilecik

Söğüt Tören Alanı'ndaki programın ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.

Kurtulmuş, ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Şefik Aygöl'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Aygöl, ziyaret anısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" yazılı tablo hediye etti.

Kurtulmuş, ayrıca Valiliğin bahçesine de bir fidan dikti.

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