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Tayvan Milli Günü, Ankara'da kutlandı

Tayvan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Gökhan Çeliker  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Tayvan Milli Günü, Ankara'da kutlandı

Ankara

Başkentte bir otelde verilen resepsiyona Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, siyasi temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tayvan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.

​​​​​​​Chi-Yang Huang, Türkiye ile Tayvan'ın ticaret, eğitim, turizm ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam ettiğinin altını çizdi. Program, katılımcılara yemek ikramıyla sona erdi.

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