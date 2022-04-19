Taşkın bölgesinde ıslanan kedi yavrusunu ceketinde ısıttı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede bir balıkçı, üşüyen kedi yavrusunu ceketinin içine alıp ısıtmaya çalıştı.
Kırklareli
Limanda yan yatan teknelerde temizlik çalışması yapan Barış Örs, bu sırada taşkında ıslanan bir kedi yavrusunu fark etti.
Örs, kediyi bulunduğu yerden alarak ceketinin içinde bir süre ısıttı.
Örs, AA muhabirine, üşüyen kediyi gördüğünde hemen yanına gittiğini söyledi.
Kediyi ceketinin içine alıp vücut ısısıyla ısıtmaya çalıştığını anlatan Örs, hayvanı evine götürüp diğer kedileriyle birlikte besleyeceğini ifade etti.
Örs, bir canı kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.