Taksim'de yılbaşı yoğunluğu
Çok sayıda polis ekibinin görev yaptığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi güvenlik kameraları ve dron ile izleniyor.
İstanbul
Yeni yıla saatler kala İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.
Yılbaşı kutlamaları için yerli ve yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi. Kalabalık nedeniyle meydanda ve caddede yürümekte güçlük çekiliyor.
Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler devriye gezerken, bölgede çanta ve üst aramaları da yapıyor. 4 atlı, 10 köpekli polis ekibinin de devriyede yer alması dikkati çekti.
Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı bölgede güvenlik kameraları ve dron ile meydan ve cadde izleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.