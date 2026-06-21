Taksim Metro İstasyonu kullanıma kapatılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağını bildirdi.