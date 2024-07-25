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Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki teknik arıza giderildi

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hattında yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

İlyas Kaçar, Gökçe Karaköse, Berfin Kıraç  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki teknik arıza giderildi

Istanbul

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcular güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmayla arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferler yeniden başladı.

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