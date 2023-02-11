Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 32 afetzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
İstanbul
Tahliye taleplerinin ardından Adana'dan İstanbul'a getirilen, aralarında çocukların da bulunduğu 32 depremzede, kendilerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.
Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.