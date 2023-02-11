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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da 600 Evler Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 32 afetzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Muhammed Gencebay Gür   | 11.02.2023
Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Tahliye taleplerinin ardından Adana'dan İstanbul'a getirilen, aralarında çocukların da bulunduğu 32 depremzede, kendilerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.

Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.

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