Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır halde 2 ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.