Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, ormanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sebebiyle çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin helikopterle de müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı orman girişinde güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekiplerinin, yangına ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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