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Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet Kara, Ferhat Yasak  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mehmet Kara - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, ormanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sebebiyle çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin helikopterle de müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı orman girişinde güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekiplerinin, yangına ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.


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