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Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür   | 29.09.2022
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İGDAŞ ve AYEDAŞ ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

Emniyet ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında başlayan yangını 13 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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