Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İGDAŞ ve AYEDAŞ ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA
Emniyet ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında başlayan yangını 13 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.