SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.
Kuleli ve Boğaz çevresinde selamlama uçuşunu izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini seyredip cep telefonlarıyla kaydetti.
Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı selamlama uçuşu yaklaşık 35 dakika sürdü.
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