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SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Mücahit Türetken  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.

Kuleli ve Boğaz çevresinde selamlama uçuşunu izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini seyredip cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı selamlama uçuşu yaklaşık 35 dakika sürdü.

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SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu
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