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SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mustafa Ünal Uysal, Yakup Sağlam  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteriyi, alandan Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir yönetti.

Sunumunu Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen'in yaptığı gösteride, sesi Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Bölükbaşı koordine etti.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de ekiplere gösteriden dolayı teşekkür etti.

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SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

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