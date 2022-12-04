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SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mehmet Tosun   | 04.12.2022
SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a" ifadesi kullanıldı.

Videoda, SOLOTÜRK'ün Girne, Akdeniz ve Beşparmak Dağları semalarında yaptığı uçuştan kokpit görüntüleri yer aldı.

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