SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a" ifadesi kullanıldı.
Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2022
@solotürk#KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti pic.twitter.com/xKkecar4vm
Videoda, SOLOTÜRK'ün Girne, Akdeniz ve Beşparmak Dağları semalarında yaptığı uçuştan kokpit görüntüleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.