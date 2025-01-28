SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.
Antalya
Konyaaltı Sahili açıklarında düzenlenen uçuşlarda, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobasi hareketleri beğeni topladı. Alçak uçuşlar ve farklı manevralar, yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıları heyecanlandırdı.
Plaja gelenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşlarında sergilediği performans izleyenlerden alkış aldı.
Sahil bandında eğitim uçuşlarını yöneten SOLOTÜRK pilotları da ilgi gördü.
Eğitim uçuşunun ardından vatandaşlar, pilotlarla fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.