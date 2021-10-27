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SOLOTÜRK, Antalya'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünde Antalya'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Oktay Özden   | 27.10.2021
SOLOTÜRK, Antalya'da prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Konyaaltı sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, time alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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