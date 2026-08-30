Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Fidan, paylaşımda "Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu büyük zaferin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bak: Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bakan Bak, mesajında, "Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu büyük günün 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu: 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan irade, 1922'de bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"1071'de Anadolu'nun kapılarını açan irade, 1922'de bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Bakan Kurum: Dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adı olduğunu belirtti.

Kurum mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Bakan Göktaş: 30 Ağustos, bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos sadece bir tarih değildir. Bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir. Milletimizin azim ve kararlılıkla tarihe kazıdığı bu eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."