Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu Siyasi partilerin, Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Parti'ye CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisine ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisini ziyaret edecek.

MHP

MHP'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın ikinci gününde MHP'yi ziyaret edecek siyasi partilerin temsilcilerini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek.



Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisinin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Yeniden Refah Partisi, bayramın ikinci gününde, Doğru Yol Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, DEM Parti, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, CHP, Türkiye İttifak Partisi ile bayramlaşacak.

Yeniden Refah Partisinin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanoğlu, MKYK Üyesi Ferhat Uysal, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci, Eskişehir İl Sorumlusu Şivekar Tütenk yer alacak.

Ziyaret heyetinde ise genel başkan yardımcıları Bilal Yıldırım ile Fatih Müjdeci, MKYK Üyeleri Melih Güner ile Abdülhamit Adak, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Baylan ve Gençlik Kolları GMYK Üyesi Mehmet Arslan bulunacak.

BBP

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BBP, bayramın ikinci günü İYİ Parti, Saadet Partisi, DSP, AK Parti, CHP, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi ile bayramlaşacak.

Partinin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan, Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin, MKYK Üyesi Halil Yıldırım ile Ankara İl Başkan Yardımcısı Murat Dinç yer alacak.

Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, MKYK Üyesi Ömer Faruk İmamoğlu ile Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Dinç bulunacak.

Anahtar Parti

Anahtar Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, BTP, CHP, Zafer Partisi, AK Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyetleriyle bayramlaşacak.

Partinin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Varol Tosun, MYK Üyesi Alper Tatlı, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nagihan Saraç Ceylan ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Ahmet Eren Ayten yer alırken ziyaret heyetinde ise genel başkan yardımcıları Oğuz Sadık Aydos, Zafer Demir, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arzu Arslan ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muammer Özkan bulunacak.

DSP

DSP ise MHP, Vatan Partisi, CHP, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve BTP ile bayramlaşacak.