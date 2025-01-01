Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,344.90
BTC/USDT
94,146.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
logo
Gündem

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Serhat Zafer  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Siirt'ten Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı

Benzer haberler

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Kars ve Ardahan'da göletler dondu, Tunceli'de bitkiler kırağıyla kaplandı

Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri memleketi Sivas'ta başladı

Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri memleketi Sivas'ta başladı
Termometrelerin eksi 15'i gösterdiği Ağrı'da Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

Termometrelerin eksi 15'i gösterdiği Ağrı'da Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı
Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Erzurum, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet