Sivas'ta yağan dolu araçlara zarar verdi
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü.
Sivas
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü.
Bazı evlerin çatılarında bulunan güneş enerji sistemlerinin de camları çatladı.
Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.