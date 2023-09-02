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Sivas'ta yağan dolu araçlara zarar verdi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü.

Hasan Demirkaynak  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Sivas'ta yağan dolu araçlara zarar verdi Fotoğraf: Hasan Demirkaynak/AA

Sivas

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü.

Bazı evlerin çatılarında bulunan güneş enerji sistemlerinin de camları çatladı.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

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