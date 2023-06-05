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Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sivas'ın Zara ve Yıldızeli ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

İbrahim Özel, Serhat Zafer  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: İbrahim Özel - AA

Sivas

Zara ilçesinde etkili olan yağışın ardından Ahmet Başyurt Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.

Mahallede bulunan Orman İşletme Şefliği, Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Okulu Pansiyonu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait tesisler ile çok sayıda ev, bahçe ve odunluk sular altında kaldı.

Zara Belediyesi ekipleri cadde ve sokaktaki suları tahliye ederken, vatandaşlar da ev ve bahçelerinde çalışma yaptı.

Yıldızeli ilçesinde de yağışların ardından İmam Hatip Lisesi'ni su bastı.

Yıldızeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahliye edilen okulda çalışma başlattı.

İlçede bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.


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