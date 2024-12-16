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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Serhat Zafer  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bu arada il merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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