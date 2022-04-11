Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.
Sivas
İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi.
Yamaçlardaki karların erimesi nedeniyle oluşan heyelan, iki köy arasında ulaşımı sağlayan stabilize yolu ortadan ikiye böldü.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda iş makinesi bölgede toprak dolgu çalışması başlattı.
Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.