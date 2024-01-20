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Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taraması için bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "An itibarıyla bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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