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Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta saat 18.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin, Serhat Zafer  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara/Sivas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.


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