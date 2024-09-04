Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlanıyor
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sivas
Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
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Çelenk sunma töreninin ardından Adan ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.
Törene, Adan, Özel ve Destici'nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer protokol üyeleri katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.