Dolar
35.34
Euro
36.72
Altın
2,603.73
ETH/USDT
3,324.10
BTC/USDT
91,782.00
BIST 100
9,900.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şişli'de yıkım işlemi yapılan binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erol Değirmenci, Mustafa Mert Karaca  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Şişli'de yıkım işlemi yapılan binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de yeni yıl dolayısıyla sınır kapılarında ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşanıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında 190 subay istihdam edilecek
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
Şişli'de yıkım işlemi yapılan binada çıkan yangın söndürüldü
Başkent'te Ankaray ve metro yılbaşında saat 02.30'a kadar hizmet verecek

Benzer haberler

Şişli'de yıkım işlemi yapılan binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de yıkım işlemi yapılan binada çıkan yangın söndürüldü

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu: (Kocaeli'deki patlama) Doğal gaz verme işlemi binalar tek tek gezilerek yapılıyor

Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Sağlık ve itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kediyi kalp masajıyla hayata bağladı

Sağlık ve itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kediyi kalp masajıyla hayata bağladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet