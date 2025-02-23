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Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı

Şişli'de kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan belediye ekibi, kürekle araçların üzerine tuz attı.

Mustafa Mert Karaca  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı

İstanbul

Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan Şişli Belediyesi ekibi, kürekle park halindeki araçların üzerine tuz döktü.

Tuzlama aracının arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, cep telefonu kamerasıyla ekibi görüntüledi.

Tuzun araçlara zarar vereceğini söyleyen otomobildeki vatandaşların tepkisi de kayda yansıdı.

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