Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı
Şişli'de kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan belediye ekibi, kürekle araçların üzerine tuz attı.
İstanbul
Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan Şişli Belediyesi ekibi, kürekle park halindeki araçların üzerine tuz döktü.
Tuzlama aracının arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, cep telefonu kamerasıyla ekibi görüntüledi.
İstanbul’da Şişli Belediyesi ekipleri araçların üzerine kürekle tuz attı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 23, 2025
📱 Tuzlama çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
📍 Olay, Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi’nde yaşandı
⚠️ Vatandaşlar, tuzun araçlara zarar vereceğini söyleyerek… pic.twitter.com/gKrtHp8eji
Tuzun araçlara zarar vereceğini söyleyen otomobildeki vatandaşların tepkisi de kayda yansıdı.