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Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı, dronla kaydedildi.

Bilal Kahyaoğlu  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Sisle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ilgaz Dağı'nda sis etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçlarının üzerine yayılan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.


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