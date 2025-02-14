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Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ekrem Payan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şırnak

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, kentte izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan atan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Ekiplerce kent merkezi ve ilçelerde dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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